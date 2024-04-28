Филипп Киркоров рассказал о своей поездке в Донбасс

Артист Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от поездки в Донбасс. Он заявил, что ему было необходимо ощутить эмоции.
«Мне нужно было ощутить эти эмоции, потому что мы немножко все забылись, что очень непростое время, что идет спецоперация», — заявил Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации». Он также добавил, что сложившиеся настроения в обществе недопустимы. Поездка в Донбасс позволила артисту прояснить свои мысли.
Филипп Киркоров 13 февраля посетил ДНР. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что его приезд был вынужденной мерой для прекращения критики в его адрес после проведения «голой вечеринки» в конце декабря. Блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку для знаменитостей в московском клубе «Мутабор», на которой гостей призывали прийти в минимальном количестве одежды. После этого инцидента участники мероприятия стали подвергаться осуждению и критике со стороны общественности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.