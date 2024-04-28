Филипп Киркоров рассказал о своей поездке в Донбасс

Киркоров: поездка в Донбасс помогла прояснить мои мысли
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Народ не должен забывать, что в данный момент идет спецоперация, заявил Филипп Киркоров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артист Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от поездки в Донбасс. Он заявил, что ему было необходимо ощутить эмоции.

«Мне нужно было ощутить эти эмоции, потому что мы немножко все забылись, что очень непростое время, что идет спецоперация», — заявил Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации». Он также добавил, что сложившиеся настроения в обществе недопустимы. Поездка в Донбасс позволила артисту прояснить свои мысли.

Филипп Киркоров 13 февраля посетил ДНР. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что его приезд был вынужденной мерой для прекращения критики в его адрес после проведения «голой вечеринки» в конце декабря. Блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку для знаменитостей в московском клубе «Мутабор», на которой гостей призывали прийти в минимальном количестве одежды. После этого инцидента участники мероприятия стали подвергаться осуждению и критике со стороны общественности.

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Артист Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от поездки в Донбасс. Он заявил, что ему было необходимо ощутить эмоции. «Мне нужно было ощутить эти эмоции, потому что мы немножко все забылись, что очень непростое время, что идет спецоперация», — заявил Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации». Он также добавил, что сложившиеся настроения в обществе недопустимы. Поездка в Донбасс позволила артисту прояснить свои мысли. Филипп Киркоров 13 февраля посетил ДНР. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что его приезд был вынужденной мерой для прекращения критики в его адрес после проведения «голой вечеринки» в конце декабря. Блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку для знаменитостей в московском клубе «Мутабор», на которой гостей призывали прийти в минимальном количестве одежды. После этого инцидента участники мероприятия стали подвергаться осуждению и критике со стороны общественности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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