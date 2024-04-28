Российский военный взорвал гранату, чтобы не попасть в плен ВСУ

28 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Боец ВС РФ не захотел попадать в украинский плен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный взорвал гранату, лишь бы не сдаваться в плен украинским солдатам. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело». «На кадрах… над головой бойца кружит вражеский коптер, готовый в любую минуту нанести удар по окопу, в котором находится солдат… Военный РФ… помахал вражескому дрону и сорвал чеку», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео. Военные ВС РФ не раз отмечали, что из украинского плена практически невозможно выйти живым. В прошлом году было обнародовано видео с телефона солдата ВСУ. На нем были кадры, как российских пленных отправляли на минное поле. Сами украинские бойцы также рассказывали о пытках солдат ВС РФ. Российские военные также берут в плен солдат ВСУ, передает телеканал «Царьград». Причем украинские бойцы сами этого хотят, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военный взорвал гранату, лишь бы не сдаваться в плен украинским солдатам. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело». «На кадрах… над головой бойца кружит вражеский коптер, готовый в любую минуту нанести удар по окопу, в котором находится солдат… Военный РФ… помахал вражескому дрону и сорвал чеку», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео. Военные ВС РФ не раз отмечали, что из украинского плена практически невозможно выйти живым. В прошлом году было обнародовано видео с телефона солдата ВСУ. На нем были кадры, как российских пленных отправляли на минное поле. Сами украинские бойцы также рассказывали о пытках солдат ВС РФ. Российские военные также берут в плен солдат ВСУ, передает телеканал «Царьград». Причем украинские бойцы сами этого хотят, сообщает телеканал 360.