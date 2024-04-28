Российский военный взорвал гранату, чтобы не попасть в плен ВСУ

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Боец ВС РФ не захотел попадать в украинский плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный взорвал гранату, лишь бы не сдаваться в плен украинским солдатам. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».

«На кадрах… над головой бойца кружит вражеский коптер, готовый в любую минуту нанести удар по окопу, в котором находится солдат… Военный РФ… помахал вражескому дрону и сорвал чеку», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео.

Военные ВС РФ не раз отмечали, что из украинского плена практически невозможно выйти живым. В прошлом году было обнародовано видео с телефона солдата ВСУ. На нем были кадры, как российских пленных отправляли на минное поле. Сами украинские бойцы также рассказывали о пытках солдат ВС РФ. Российские военные также берут в плен солдат ВСУ, передает телеканал «Царьград». Причем украинские бойцы сами этого хотят, сообщает телеканал 360.

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Российский военный взорвал гранату, лишь бы не сдаваться в плен украинским солдатам. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело». «На кадрах… над головой бойца кружит вражеский коптер, готовый в любую минуту нанести удар по окопу, в котором находится солдат… Военный РФ… помахал вражескому дрону и сорвал чеку», — передают авторы канала, прикладывая соответствующее видео. Военные ВС РФ не раз отмечали, что из украинского плена практически невозможно выйти живым. В прошлом году было обнародовано видео с телефона солдата ВСУ. На нем были кадры, как российских пленных отправляли на минное поле. Сами украинские бойцы также рассказывали о пытках солдат ВС РФ. Российские военные также берут в плен солдат ВСУ, передает телеканал «Царьград». Причем украинские бойцы сами этого хотят, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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