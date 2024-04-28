В Кремле оценили намерение Польши разместить американское ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о намерении Польши разместить в своей стране ядерное оружие. Он подчеркнул, что такими заявлениями страны Запада на самом деле просто стараются сместить внимание населения с экономических и других внутренних проблем. Для этого же и озвучиваются тезисы об «агрессивной страшной России».
«Польша всегда пытается быть впереди. Мне кажется, что эти заявления [президента страны] Анджея Дуды, по-моему, вызвало даже страх в США и в ряде других европейских стран. Европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески пытаются оболванить свое население вот этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед… Это абсолютно безосновательно. Тем самым они перекрывают свои внутренние экономические проблемы», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Разговор был опубликован в telegram-канале «ЗАРУБИН». Официальный представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздно население европейских стран перестанет слушать ложь своих властей.
В Кремле ранее подчеркнули, что Россия примет ответные меры на размещение ядерного оружия Польшей. В свою очередь, президенту Польши Анджею Дуде в МИД его страны рекомендовали не обсуждать тему размещения американского ядерного оружия в стране.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о намерении Польши разместить в своей стране ядерное оружие. Он подчеркнул, что такими заявлениями страны Запада на самом деле просто стараются сместить внимание населения с экономических и других внутренних проблем. Для этого же и озвучиваются тезисы об «агрессивной страшной России». «Польша всегда пытается быть впереди. Мне кажется, что эти заявления [президента страны] Анджея Дуды, по-моему, вызвало даже страх в США и в ряде других европейских стран. Европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески пытаются оболванить свое население вот этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед… Это абсолютно безосновательно. Тем самым они перекрывают свои внутренние экономические проблемы», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Разговор был опубликован в telegram-канале «ЗАРУБИН». Официальный представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздно население европейских стран перестанет слушать ложь своих властей. В Кремле ранее подчеркнули, что Россия примет ответные меры на размещение ядерного оружия Польшей. В свою очередь, президенту Польши Анджею Дуде в МИД его страны рекомендовали не обсуждать тему размещения американского ядерного оружия в стране.