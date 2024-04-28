Киркоров рассказал, как Галкин* разлучил его с Пугачевой

Киркоров заявил, что пять лет не общается с Пугачевой из-за Галкина*
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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров сообщил, что пять лет не общается с Аллой Пугачевой Фото:

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) поставил Алле Пугачевой условие — ограничить общение с бывшим мужем, певцом Филиппом Киркоровым. Об этом рассказал сам певец. По его словам, он не общаются с Примадонной уже пять лет из-за конфликта.

«Произошел конфликт с ней (Аллой Пугачевой — прим. URA.RU) очень серьезный. Она ушла, и все, больше мы не общались. Пять лет прошло. Я тоже сделал пару звонков. Она больше не отвечала», — заявил Киркоров в интервью программе «Новые русские сенсации». Оно опубликовано на сайте телеканала НТВ. Певец отметил, что, по словам общих друзей, Галкин мог поставить условие Пугачевой ограничить общение из-за ревности.

Ранее Киркоров рассказал, как он поддержал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в начале его карьеры в российском шоу-бизнесе. По его словам, он лично убедил руководство телевидения дать Зеленскому шанс в качестве ведущего.

* Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов

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Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) поставил Алле Пугачевой условие — ограничить общение с бывшим мужем, певцом Филиппом Киркоровым. Об этом рассказал сам певец. По его словам, он не общаются с Примадонной уже пять лет из-за конфликта. «Произошел конфликт с ней (Аллой Пугачевой — прим. URA.RU) очень серьезный. Она ушла, и все, больше мы не общались. Пять лет прошло. Я тоже сделал пару звонков. Она больше не отвечала», — заявил Киркоров в интервью программе «Новые русские сенсации». Оно опубликовано на сайте телеканала НТВ. Певец отметил, что, по словам общих друзей, Галкин мог поставить условие Пугачевой ограничить общение из-за ревности. Ранее Киркоров рассказал, как он поддержал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в начале его карьеры в российском шоу-бизнесе. По его словам, он лично убедил руководство телевидения дать Зеленскому шанс в качестве ведущего. * Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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