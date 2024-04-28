Украинского студента МГУ арестовали за призывы бить по Москве и финансирование ВСУ: что известно

Задержанный студент МГУ должен покинуть Россию в течение трех дней

28 апреля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Сергею Гулько дали три дня на то, чтобы покинуть Россию, передает РИА Новости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве арестован украинский студент Московского государственного университета (МГУ) Сергей Гулько. Он был задержан еще 3 апреля за распространение националистических лозунгов в соцсетях. На днях ему продлили арест. Также ему дали три дня, чтобы покинуть Россию. Известно, что он пытался собрать средства для финансирования ВСУ. URA.RU собрало всю доступную информацию о задержании украинского студента. Проживал в РФ по украинскому паспорту Студент Сергей Гулько учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. Источники из правоохранительных органов уточняют, что у студента есть украинский паспорт, при этом он не подавал заявление на получение российского гражданства. Сам он родом из Одессы. На днях Тверской районный суд Москвы продлил ему арест на 12 суток по административной статье за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Поводом для этого стали соответствующие публикации в соцсетях с его стороны. Задержан студент был еще 3 апреля. Известно, что Гулько во время учебы в МГУ проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте. Он неоднократно размещал националистические лозунги в соцсетях, отмечают источники в правоохранительных органах. Мечтал вступить в ряды ВСУ Сергей Гулько, по словам окружающих, помимо демонстрации националистических взглядов, также собирал сведения о том, как вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он планировал сделать это после окончания учебы в вузе. Гулько призывал других последовать его примеру, а также публиковал в интернете призывы отправлять деньги на нужды украинских солдат. Проживая в Москве, украинский студент заявлял, что чувствует себя здесь неуютно. Кроме того, он призывал своих сограждан к ударам по столице РФ. Три дня, чтобы покинуть Россию Украинский студент МГУ получил уведомление о сокращении срока пребывания в России. Ему необходимо выехать с территории страны в течение трех дней. Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник из правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве арестован украинский студент Московского государственного университета (МГУ) Сергей Гулько. Он был задержан еще 3 апреля за распространение националистических лозунгов в соцсетях. На днях ему продлили арест. Также ему дали три дня, чтобы покинуть Россию. Известно, что он пытался собрать средства для финансирования ВСУ. URA.RU собрало всю доступную информацию о задержании украинского студента. Студент Сергей Гулько учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. Источники из правоохранительных органов уточняют, что у студента есть украинский паспорт, при этом он не подавал заявление на получение российского гражданства. Сам он родом из Одессы. На днях Тверской районный суд Москвы продлил ему арест на 12 суток по административной статье за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Поводом для этого стали соответствующие публикации в соцсетях с его стороны. Задержан студент был еще 3 апреля. Известно, что Гулько во время учебы в МГУ проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте. Он неоднократно размещал националистические лозунги в соцсетях, отмечают источники в правоохранительных органах. Сергей Гулько, по словам окружающих, помимо демонстрации националистических взглядов, также собирал сведения о том, как вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он планировал сделать это после окончания учебы в вузе. Гулько призывал других последовать его примеру, а также публиковал в интернете призывы отправлять деньги на нужды украинских солдат. Проживая в Москве, украинский студент заявлял, что чувствует себя здесь неуютно. Кроме того, он призывал своих сограждан к ударам по столице РФ. Украинский студент МГУ получил уведомление о сокращении срока пребывания в России. Ему необходимо выехать с территории страны в течение трех дней. Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник из правоохранительных органов.