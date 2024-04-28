На Украине умер историк Петр Толочко

28 апреля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Петр Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известный украинский историк и археолог, академик Петр Толочко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «На 87-м году жизни умер известный украинский историк и археолог Петр Толочко. Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Петр Толочко родился в 1938 году и прославился благодаря своим значительным вкладам в изучение истории древнерусского государства. Он написал более 500 научных трудов, включая 30 книг, и занимал руководящие должности в Институте археологии НАН Украины, а также был вице-президентом НАН Украины и иностранным членом Российской академии наук. Среди его известных работ — «Украина в оранжевом интерьере», «Украина в огне евроинтеграции», «Заблудшие». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный украинский историк и археолог, академик Петр Толочко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «На 87-м году жизни умер известный украинский историк и археолог Петр Толочко. Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Петр Толочко родился в 1938 году и прославился благодаря своим значительным вкладам в изучение истории древнерусского государства. Он написал более 500 научных трудов, включая 30 книг, и занимал руководящие должности в Институте археологии НАН Украины, а также был вице-президентом НАН Украины и иностранным членом Российской академии наук. Среди его известных работ — «Украина в оранжевом интерьере», «Украина в огне евроинтеграции», «Заблудшие».