На Украине умер историк Петр Толочко

Известный украинский историк и археолог, академик Петр Толочко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«На 87-м году жизни умер известный украинский историк и археолог Петр Толочко. Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Петр Толочко родился в 1938 году и прославился благодаря своим значительным вкладам в изучение истории древнерусского государства. Он написал более 500 научных трудов, включая 30 книг, и занимал руководящие должности в Институте археологии НАН Украины, а также был вице-президентом НАН Украины и иностранным членом Российской академии наук. Среди его известных работ — «Украина в оранжевом интерьере», «Украина в огне евроинтеграции», «Заблудшие».
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