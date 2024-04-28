На Украине умер историк Петр Толочко

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Петр Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси Фото:

Известный украинский историк и археолог, академик Петр Толочко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«На 87-м году жизни умер известный украинский историк и археолог Петр Толочко. Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Петр Толочко родился в 1938 году и прославился благодаря своим значительным вкладам в изучение истории древнерусского государства. Он написал более 500 научных трудов, включая 30 книг, и занимал руководящие должности в Институте археологии НАН Украины, а также был вице-президентом НАН Украины и иностранным членом Российской академии наук. Среди его известных работ — «Украина в оранжевом интерьере», «Украина в огне евроинтеграции», «Заблудшие».

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Известный украинский историк и археолог, академик Петр Толочко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «На 87-м году жизни умер известный украинский историк и археолог Петр Толочко. Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Петр Толочко родился в 1938 году и прославился благодаря своим значительным вкладам в изучение истории древнерусского государства. Он написал более 500 научных трудов, включая 30 книг, и занимал руководящие должности в Институте археологии НАН Украины, а также был вице-президентом НАН Украины и иностранным членом Российской академии наук. Среди его известных работ — «Украина в оранжевом интерьере», «Украина в огне евроинтеграции», «Заблудшие».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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