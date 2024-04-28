Путин пошутил над владельцем ММК Рашниковым

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Звонок Путина перенесли по неизвестным причинам Фото:

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК «Металлург» в финале Кубка Гагарина. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1»

«Это была шутка. В тот вечер из администрации президента был звонок и попросили „будьте на телефоне“. Я час ждал звонка президента, а потом мне сказали, что звонок переносится», — рассказал Рашников.

Путин на съезде РСПП 25 апреля рассказал, что после победы ХК «Металлурга» хотел позвонить Рашникову, но глава ММК якобы был занят. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с магнитогорскими хоккеистами победу.

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Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК «Металлург» в финале Кубка Гагарина. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» «Это была шутка. В тот вечер из администрации президента был звонок и попросили „будьте на телефоне“. Я час ждал звонка президента, а потом мне сказали, что звонок переносится», — рассказал Рашников. Путин на съезде РСПП 25 апреля рассказал, что после победы ХК «Металлурга» хотел позвонить Рашникову, но глава ММК якобы был занят. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с магнитогорскими хоккеистами победу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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