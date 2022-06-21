Губернатор Моор пригласил жителей ХМАО и ЯНАО на юбилей Тобольска

21 июня 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Первой столице Сибири в 2022 году исполняется 435 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО и ЯНАО на празднование 435-летие Тобольска, которое пройдет 25 июня. Об этом глава региона 21 июня заявил во время «прямой линии», которая транслируется онлайн в его соцсетях. «Приезжайте к нам в Тобольск на 435-летие Тобольска. И на наши термальные источники, зарядиться здоровьем и энергией», — обратился Моор к жителям северных округов. Губернатор добавил, что с 24 июня по 2 июля в первой столице Сибири пройдет фестиваль «Лето в Тобольском кремле», на котором он сам планирует побывать. Апогеем мероприятия станет премьера оперы «Жизнь за царя», поставленной Тюменским филармоническим оркестром и Новосибирским театром оперы и балета. Ранее URA.RU писало, что на юбилее Тобольска выступит Олег Газманов. При этом тоболяки не оценили выбор певца для праздника. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО и ЯНАО на празднование 435-летие Тобольска, которое пройдет 25 июня. Об этом глава региона 21 июня заявил во время «прямой линии», которая транслируется онлайн в его соцсетях. «Приезжайте к нам в Тобольск на 435-летие Тобольска. И на наши термальные источники, зарядиться здоровьем и энергией», — обратился Моор к жителям северных округов. Губернатор добавил, что с 24 июня по 2 июля в первой столице Сибири пройдет фестиваль «Лето в Тобольском кремле», на котором он сам планирует побывать. Апогеем мероприятия станет премьера оперы «Жизнь за царя», поставленной Тюменским филармоническим оркестром и Новосибирским театром оперы и балета. Ранее URA.RU писало, что на юбилее Тобольска выступит Олег Газманов. При этом тоболяки не оценили выбор певца для праздника.