Губернатор Моор пригласил жителей ХМАО и ЯНАО на юбилей Тобольска

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО и ЯНАО на празднование 435-летие Тобольска, которое пройдет 25 июня. Об этом глава региона 21 июня заявил во время «прямой линии», которая транслируется онлайн в его соцсетях.
«Приезжайте к нам в Тобольск на 435-летие Тобольска. И на наши термальные источники, зарядиться здоровьем и энергией», — обратился Моор к жителям северных округов.
Губернатор добавил, что с 24 июня по 2 июля в первой столице Сибири пройдет фестиваль «Лето в Тобольском кремле», на котором он сам планирует побывать. Апогеем мероприятия станет премьера оперы «Жизнь за царя», поставленной Тюменским филармоническим оркестром и Новосибирским театром оперы и балета.
Ранее URA.RU писало, что на юбилее Тобольска выступит Олег Газманов. При этом тоболяки не оценили выбор певца для праздника.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО и ЯНАО на празднование 435-летие Тобольска, которое пройдет 25 июня. Об этом глава региона 21 июня заявил во время «прямой линии», которая транслируется онлайн в его соцсетях. «Приезжайте к нам в Тобольск на 435-летие Тобольска. И на наши термальные источники, зарядиться здоровьем и энергией», — обратился Моор к жителям северных округов. Губернатор добавил, что с 24 июня по 2 июля в первой столице Сибири пройдет фестиваль «Лето в Тобольском кремле», на котором он сам планирует побывать. Апогеем мероприятия станет премьера оперы «Жизнь за царя», поставленной Тюменским филармоническим оркестром и Новосибирским театром оперы и балета. Ранее URA.RU писало, что на юбилее Тобольска выступит Олег Газманов. При этом тоболяки не оценили выбор певца для праздника.