Bloomberg: ФРГ перейдет в «стадию тревоги» из-за российского газа

Министр экономики ФРГ предупредил о новом ударе по экономике страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Германия планирует запуск второго этапа плана по предотвращению перебоев в поставках газа и реагирования на них. Страна перейдет в так называемое состояние «тревоги». Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, запуск второго этапа (сейчас страна находится в состоянии «раннего предупреждения») позволит энергетическим компаниям страны увеличивать затраты на газ и переносить расходы на дома и предприятия. Кроме того, это может спровоцировать массовый запуск угольных электростанций для уменьшения потребления газа. Как говорит Хабек, эти действия могут стать еще большим ударом по экономике Европы, так как крупные отрасли промышленности, от химической до металлургической, уже заявили, что им скорее всего придется закрыть заводы и сократить производство из-за более высоких затрат на энергию.

Также министр экономики ФРГ не преминул напомнить, что действия России направлены на то, чтобы вывести рынки из равновесия. Ранее Россия сократила поставки газа по «Северному потоку» примерно на 60%. На сегодня европейские цены на природный газ подскочили на 33% в этом месяце, достигнув 125 евро за мегаватт-час. Год назад они составляли 30%.

Ранее страны ЕС разработали план на случай отказа от российского газа. У каждой страны-члена ЕС на случай критических ситуаций есть также собственный план действий.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы.

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