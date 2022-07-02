Две иномарки столкнулись в центре Екатеринбурга, после ДТП водителя доставили в больницу (архивное фото)
В Екатеринбурге произошло ДТП, после которого водителя доставили в больницу с переломом носа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил дежурный инспектор ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
«По предварительной информации Lexus двигался по улице Ленина со стороны улицы Карла Либкнехта, Hyundai поворачивал налево в сторону улицы Тургенева. Водителя Hyundai увезли в городскую клиническую больницу №23», — рассказал сотрудник полиции.
ДТП произошло ночью третьего июня на перекрестке улиц Ленина — Красноармейская. По словам дежурного инспектора, у пострадавшего также диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Две иномарки столкнулись на перекресте в центре Екатеринбурга