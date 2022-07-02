02 июля 2022
01 июля 2022

Екатеринбуржец сломал нос в ДТП в центре города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
Две иномарки столкнулись в центре Екатеринбурга, после ДТП водителя доставили в больницу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошло ДТП, после которого водителя доставили в больницу с переломом носа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил дежурный инспектор ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«По предварительной информации Lexus двигался по улице Ленина со стороны улицы Карла Либкнехта, Hyundai поворачивал налево в сторону улицы Тургенева. Водителя Hyundai увезли в городскую клиническую больницу №23», — рассказал сотрудник полиции.

ДТП произошло ночью третьего июня на перекрестке улиц Ленина — Красноармейская. По словам дежурного инспектора, у пострадавшего также диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Две иномарки столкнулись на перекресте в центре Екатеринбурга
Фото:

В Екатеринбурге произошло ДТП, после которого водителя доставили в больницу с переломом носа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил дежурный инспектор ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации Lexus двигался по улице Ленина со стороны улицы Карла Либкнехта, Hyundai поворачивал налево в сторону улицы Тургенева. Водителя Hyundai увезли в городскую клиническую больницу №23», — рассказал сотрудник полиции. ДТП произошло ночью третьего июня на перекрестке улиц Ленина — Красноармейская. По словам дежурного инспектора, у пострадавшего также диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...