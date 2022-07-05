05 июля 2022

Госдеп США: Россия должна сделать первый шаг для начала диалога

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США считают, что РФ должна создать повод для встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена Фото:

Россия должна сама дать повод для организации встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга.

«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — заявили в госдепе, передает РИА «Новости». Там также добавили, что считают саммит G20 неподходящим местом для встречи Лаврова и Блинкена.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США больше не будут вести дела с Россией «как обычно» в рамках саммита G20. В остальном, добавил он, участие Блинкена на встречах «Большой двадцатки» будет в полной мере. В мае в США называли условия для переговоров госсекретаря с главой МИД РФ.

Владимира Путина пригласили на саммит G20, несмотря на ультиматум США. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите «Большой двадцатки». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за Путина.

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Россия должна сама дать повод для организации встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга. «Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — заявили в госдепе, передает РИА «Новости». Там также добавили, что считают саммит G20 неподходящим местом для встречи Лаврова и Блинкена. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США больше не будут вести дела с Россией «как обычно» в рамках саммита G20. В остальном, добавил он, участие Блинкена на встречах «Большой двадцатки» будет в полной мере. В мае в США называли условия для переговоров госсекретаря с главой МИД РФ. Владимира Путина пригласили на саммит G20, несмотря на ультиматум США. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите «Большой двадцатки». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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