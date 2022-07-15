МО: Киев обстрелял центральный рынок Славянска, чтобы обвинить РФ. «На месте работали репортеры СМИ»

15 июля 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по центральному рынку в Славянске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла центральный рынок города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, журналисты запечатлели последствия удара на фото и видео, чтобы впоследствии обвинить ВС РФ «в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению». Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла центральный рынок города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, журналисты запечатлели последствия удара на фото и видео, чтобы впоследствии обвинить ВС РФ «в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению». Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.