МО: Киев обстрелял центральный рынок Славянска, чтобы обвинить РФ. «На месте работали репортеры СМИ»

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, центральный рынок, последствия, украина, взрыв, война, разрушения, обстрел, СВО, город мариуполь
ВСУ ударили по центральному рынку в Славянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла центральный рынок города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, журналисты запечатлели последствия удара на фото и видео, чтобы впоследствии обвинить ВС РФ «в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению».

Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.

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Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла центральный рынок города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. По его словам, журналисты запечатлели последствия удара на фото и видео, чтобы впоследствии обвинить ВС РФ «в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению». Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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