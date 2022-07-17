Президенту США Джо Байдену не удалось достичь договоренностей об увеличении поставок нефти из ОАЭ из-за того, что партнеры на Ближнем Востоке увидели лицемерное потребительское отношение Америки к странам региона после последнего визита главы США. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times заявила репортер Чжао Юша.
«Неоднократные заявления президента США о так называемой угрозе, исходящей от Китая и России на Ближнем Востоке, заставили и без того перегруженный конфликтами регион осознать растущую опасность, создаваемую США. Эксперты заявили, что это заигрывание со странами Ближнего Востока, когда США находятся в нефтяном кризисе, еще больше разоблачило эгоизм и лицемерие США по отношению к этим странам региона, а выбор неправильного времени для визита, который дал мало результатов, означал, что первая поездка Байдена на Ближний Восток была еще одной огромной и неловкой дипломатической ошибкой», — написала Юша.
Автор отметила, что в ходе поездки Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти для того, чтобы сократить нефтяные доходы России. «Этот визит показал, что влияние США в этом регионе снижается, поскольку Байден вернулся домой пустым», — добавила журналистка.
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Президенту США Джо Байдену не удалось достичь договоренностей об увеличении поставок нефти из ОАЭ из-за того, что партнеры на Ближнем Востоке увидели лицемерное потребительское отношение Америки к странам региона после последнего визита главы США. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times заявила репортер Чжао Юша. «Неоднократные заявления президента США о так называемой угрозе, исходящей от Китая и России на Ближнем Востоке, заставили и без того перегруженный конфликтами регион осознать растущую опасность, создаваемую США. Эксперты заявили, что это заигрывание со странами Ближнего Востока, когда США находятся в нефтяном кризисе, еще больше разоблачило эгоизм и лицемерие США по отношению к этим странам региона, а выбор неправильного времени для визита, который дал мало результатов, означал, что первая поездка Байдена на Ближний Восток была еще одной огромной и неловкой дипломатической ошибкой», — написала Юша. Автор отметила, что в ходе поездки Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти для того, чтобы сократить нефтяные доходы России. «Этот визит показал, что влияние США в этом регионе снижается, поскольку Байден вернулся домой пустым», — добавила журналистка. В середине июля Байден посетил Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Мухаммед Бен Сальманом Аль Саудом, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России в связи со специальной операцией на Украине. Телеведущий Fox News Стюарт Варни предполагал, что поездка американского лидера обернется для него очередным «большим конфузом».