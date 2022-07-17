GT: планы Байдена на Азию провалились из-за его лицемерия

17 июля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Последний визит Байдена на Ближний Восток продемонстрировал потерю влияния США в регионе, считают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президенту США Джо Байдену не удалось достичь договоренностей об увеличении поставок нефти из ОАЭ из-за того, что партнеры на Ближнем Востоке увидели лицемерное потребительское отношение Америки к странам региона после последнего визита главы США. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times заявила репортер Чжао Юша. «Неоднократные заявления президента США о так называемой угрозе, исходящей от Китая и России на Ближнем Востоке, заставили и без того перегруженный конфликтами регион осознать растущую опасность, создаваемую США. Эксперты заявили, что это заигрывание со странами Ближнего Востока, когда США находятся в нефтяном кризисе, еще больше разоблачило эгоизм и лицемерие США по отношению к этим странам региона, а выбор неправильного времени для визита, который дал мало результатов, означал, что первая поездка Байдена на Ближний Восток была еще одной огромной и неловкой дипломатической ошибкой», — написала Юша. Автор отметила, что в ходе поездки Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти для того, чтобы сократить нефтяные доходы России. «Этот визит показал, что влияние США в этом регионе снижается, поскольку Байден вернулся домой пустым», — добавила журналистка. В середине июля Байден посетил Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Мухаммед Бен Сальманом Аль Саудом, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России в связи со специальной операцией на Украине. Телеведущий Fox News Стюарт Варни предполагал, что поездка американского лидера обернется для него очередным «большим конфузом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президенту США Джо Байдену не удалось достичь договоренностей об увеличении поставок нефти из ОАЭ из-за того, что партнеры на Ближнем Востоке увидели лицемерное потребительское отношение Америки к странам региона после последнего визита главы США. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times заявила репортер Чжао Юша. «Неоднократные заявления президента США о так называемой угрозе, исходящей от Китая и России на Ближнем Востоке, заставили и без того перегруженный конфликтами регион осознать растущую опасность, создаваемую США. Эксперты заявили, что это заигрывание со странами Ближнего Востока, когда США находятся в нефтяном кризисе, еще больше разоблачило эгоизм и лицемерие США по отношению к этим странам региона, а выбор неправильного времени для визита, который дал мало результатов, означал, что первая поездка Байдена на Ближний Восток была еще одной огромной и неловкой дипломатической ошибкой», — написала Юша. Автор отметила, что в ходе поездки Байдену не удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти для того, чтобы сократить нефтяные доходы России. «Этот визит показал, что влияние США в этом регионе снижается, поскольку Байден вернулся домой пустым», — добавила журналистка. В середине июля Байден посетил Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Мухаммед Бен Сальманом Аль Саудом, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России в связи со специальной операцией на Украине. Телеведущий Fox News Стюарт Варни предполагал, что поездка американского лидера обернется для него очередным «большим конфузом».