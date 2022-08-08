Главком ЦВО наградил героев спецоперации. Видео

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, лапин александр
Александр Лапин выполняет задачи на Украине с весны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации РФ на Украине. В своей речи он отметил заслугу бойцов в «освобождении Луганской народной республики от нацистских оккупантов».

«Профессия воина — самая почетная, и без нее, братцы, ни одна цивилизация, ни один народ не выживет. Вот нам с вами и выпала честь защищать свой народ, и мы в этой вере должны быть с вами непоколебимы. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами», — передает слова Лапина телеканал «Звезда».

Лапин выполняет боевые задачи на Украине с конца марта. В начале июля президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру звание Героя России.

Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Объявляя ее, президент РФ Владимир Путин обозначал, что ключевая цель кампании — демилитаризация и денацификация Украины. Об освобождении ЛНР министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину 3 августа.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации РФ на Украине. В своей речи он отметил заслугу бойцов в «освобождении Луганской народной республики от нацистских оккупантов». «Профессия воина — самая почетная, и без нее, братцы, ни одна цивилизация, ни один народ не выживет. Вот нам с вами и выпала честь защищать свой народ, и мы в этой вере должны быть с вами непоколебимы. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами», — передает слова Лапина телеканал «Звезда». Лапин выполняет боевые задачи на Украине с конца марта. В начале июля президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру звание Героя России. Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Объявляя ее, президент РФ Владимир Путин обозначал, что ключевая цель кампании — демилитаризация и денацификация Украины. Об освобождении ЛНР министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину 3 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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