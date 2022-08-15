Политик США опозорился, опубликовав историческую карту РФ

Американского политика раскритиковали за незнание истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Старший политический советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро опубликовал карту России, на которой показано, как увеличивалась территория страны с 1471 года. Он заявил, что Россия якобы проводила колониальную политику, что возмутило комментаторов.

«Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?» — написал Массаро в соцсети Twitter и прикрепил карту России сейчас и в 1471 году.

Пользователей Twitter возмутил этот пост. «Учи историю, идиот», — заявил пользователь с ником GEROMAN — The Zerbian. «Степень вашего расизма просто невероятна. Россия — многонациональная страна, на территории которой проживают многие народы. США как государство были созданы в XIX веке только при помощи колониализма. Как вы вообще можете судить о том, что происходило в России в XV столетии?» — написал Francesco Cerretti.

Многие пользователи припомнили США их историческое прошлое. «Говорит американец, чьи предки украли у аборигенов лучшую часть континента», — написал Bosman Mielczarek. «Хорошо, верните территорию США аборигенам. О, подождите, вы не можете, потому что они были убиты во время колонизации», — высказался Eduardo Kovalevsky. «Ты смехотворен. Вы должны заодно взглянуть на США и спросить о колониализме», — написал z’ours. «Посмотри на Америку в 1775 году. Интересно, как она стала такой, как сейчас. Вот где была колонизация», — отметил пользователь с ником AKR.

Пол Массаро обвинил Россию в колонизации территорий Скриншот Twitter