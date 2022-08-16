Захарова уличила Запад в «нечистоплотных методах» борьбы с РФ

16 августа 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Запад не может выиграть у России в честной борьбе, считает Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU Страны Запада используют «нечистоплотные методы» борьбы с Россией, так как не могут победить в честной конкурентной борьбе. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Продолжается „крестовый поход“ компании Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube против российского видеоконтента. На этот раз цензуре подвергся официальный канал Посольства России в Великобритании в YouTube. К слову, сам канал — один из лучших по качеству наполнения среди диппредставительств всего мира. Подтверждается тезис о том, что если нашим англосаксонским оппонентам не удается выиграть в честной конкурентной борьбе, в ход идут нечистоплотные методы. Ровно по тому же принципу действовали и в отношении RT и Sputnik», — написала Захарова. Ранее YouTube удалил 29 видео с канала российского посольства в Великобритании, пишет RT. Большую часть удаленных видеоматериалов составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина. В посольстве РФ уже потребовали от YouTube восстановить удаленный контент.

Страны Запада используют «нечистоплотные методы» борьбы с Россией, так как не могут победить в честной конкурентной борьбе. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Продолжается „крестовый поход“ компании Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube против российского видеоконтента. На этот раз цензуре подвергся официальный канал Посольства России в Великобритании в YouTube. К слову, сам канал — один из лучших по качеству наполнения среди диппредставительств всего мира. Подтверждается тезис о том, что если нашим англосаксонским оппонентам не удается выиграть в честной конкурентной борьбе, в ход идут нечистоплотные методы. Ровно по тому же принципу действовали и в отношении RT и Sputnik», — написала Захарова. Ранее YouTube удалил 29 видео с канала российского посольства в Великобритании, пишет RT. Большую часть удаленных видеоматериалов составляли интервью российского посла в Лондоне Андрея Келина. В посольстве РФ уже потребовали от YouTube восстановить удаленный контент.