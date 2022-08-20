МИД Австрии вызвал посла РФ из-за высказываний об Украине

Михаила Ульянова вызвали из-за его высказываний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов был вызван в министерство иностранных дел Австрии из-за высказываний о киевском режиме. Об этом сообщил МИД Австрии.

«Мы возмущены заявлениями постпреда России. Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД», — написало ведомство в заблокированной на территории РФ соцсети Twitter.

Ранее Ульянов опубликовал твит со словами «Никакой пощады украинцам», тем самым ответив на пост президента Украины Владимира Зеленского, благодарившего США за помощь. Спустя непродолжительное время твит постпреда РФ был удален. Ульянов пояснил РИА «Новости», что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. США и страны Европы активно поставляют вооружение киевскому режиму и помогают ему финансово. Однако российские солдаты активно уничтожают западное оружие.