Ревизоры губернатора Текслера начали проверку челябинского района

Контрольно-счетная палата проверит Каслинский район Челябинской области

05 сентября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Администрацию Каслинского района проверят в плановом режиме (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начинает комплексную проверку Каслинского муниципального района. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Начинаем комплексную проверки деятельности администрации Каслинского муниципального района. В программу проверки включены вопросы расходов на реализацию национальных проектов, анализ исполнения бюджета района и использование субвенций областного бюджета», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. Кроме того, ревизоров губернатора интересуют расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками; траты на социальную защиту населения, образование, спорт, строительство и благоустройство. Также они проверят правильность проведения государственных закупок и другие вопросы.

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начинает комплексную проверку Каслинского муниципального района. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Начинаем комплексную проверки деятельности администрации Каслинского муниципального района. В программу проверки включены вопросы расходов на реализацию национальных проектов, анализ исполнения бюджета района и использование субвенций областного бюджета», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. Кроме того, ревизоров губернатора интересуют расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками; траты на социальную защиту населения, образование, спорт, строительство и благоустройство. Также они проверят правильность проведения государственных закупок и другие вопросы.