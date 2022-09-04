04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

Ревизоры губернатора Текслера начали проверку челябинского района

Контрольно-счетная палата проверит Каслинский район Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документы
Администрацию Каслинского района проверят в плановом режиме (фото из архива) Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начинает комплексную проверку Каслинского муниципального района. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Начинаем комплексную проверки деятельности администрации Каслинского муниципального района. В программу проверки включены вопросы расходов на реализацию национальных проектов, анализ исполнения бюджета района и использование субвенций областного бюджета», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Кроме того, ревизоров губернатора интересуют расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками; траты на социальную защиту населения, образование, спорт, строительство и благоустройство. Также они проверят правильность проведения государственных закупок и другие вопросы.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начинает комплексную проверку Каслинского муниципального района. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Начинаем комплексную проверки деятельности администрации Каслинского муниципального района. В программу проверки включены вопросы расходов на реализацию национальных проектов, анализ исполнения бюджета района и использование субвенций областного бюджета», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. Кроме того, ревизоров губернатора интересуют расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками; траты на социальную защиту населения, образование, спорт, строительство и благоустройство. Также они проверят правильность проведения государственных закупок и другие вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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