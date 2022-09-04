Ревизоры губернатора Текслера начали проверку челябинского района

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начинает комплексную проверку Каслинского муниципального района. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Начинаем комплексную проверки деятельности администрации Каслинского муниципального района. В программу проверки включены вопросы расходов на реализацию национальных проектов, анализ исполнения бюджета района и использование субвенций областного бюджета», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.
Кроме того, ревизоров губернатора интересуют расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками; траты на социальную защиту населения, образование, спорт, строительство и благоустройство. Также они проверят правильность проведения государственных закупок и другие вопросы.
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