Сенатор Джабаров: Запад причастен к взрыву у посольства РФ в Кабуле

Сенатор Джабаров: теракт у посольства РФ в Кабуле совершил завербованный Западом боевик
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Совет Федерации. Москва, хмао, совет федерации, сенатор
Террорист-смертник мог быть завербован Западом Фото:

Взрыв у посольства России в Кабуле мог совершить террорист, завербованный Западом. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан. Террорист мог быть завербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула», — цитирует Джабарова РИА «Новости». Он отметил, что подавляющая часть афганского народа хорошо относится к России.

Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 пострадавших.

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Взрыв у посольства России в Кабуле мог совершить террорист, завербованный Западом. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан. Террорист мог быть завербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула», — цитирует Джабарова РИА «Новости». Он отметил, что подавляющая часть афганского народа хорошо относится к России. Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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