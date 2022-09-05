Сенатор Джабаров: Запад причастен к взрыву у посольства РФ в Кабуле

Сенатор Джабаров: теракт у посольства РФ в Кабуле совершил завербованный Западом боевик

05 сентября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Террорист-смертник мог быть завербован Западом Фото: Антон Белицкий © URA.RU Взрыв у посольства России в Кабуле мог совершить террорист, завербованный Западом. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан. Террорист мог быть завербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула», — цитирует Джабарова РИА «Новости». Он отметил, что подавляющая часть афганского народа хорошо относится к России. Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 пострадавших.

Взрыв у посольства России в Кабуле мог совершить террорист, завербованный Западом. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан. Террорист мог быть завербован западными спецслужбами на совершение такого деяния, чтобы осложнить отношения Москвы и Кабула», — цитирует Джабарова РИА «Новости». Он отметил, что подавляющая часть афганского народа хорошо относится к России. Террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле в понедельник. Погибли два сотрудника консульства РФ. Также сообщается о более чем 20 пострадавших.