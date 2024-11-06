Генштаб ВСУ заявил об удручающем положении на фронте: главное об СВО на 6 ноября

Фронтовая обстановка для ВСУ остается напряженной, о чем сообщают представители украинского Генштаба. Из-за увеличения боевых столкновений и нехватки личного состава ВСУ вынуждены формировать резервы и перераспределять силы. Также поступили сообщения о ракетных ударах по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), и о значительных успехах российских войск на Донбассе. Главное о спецоперации на 6 ноября — в материале URA.RU.
В Генштабе ВСУ говорят о сложной обстановке на фронте
Генеральный штаб ВСУ подтвердил сложную обстановку на фронте, особенно на покровском и кураховском направлениях, где наблюдается высокая напряженность. В официальном сообщении указано, что количество боевых столкновений возросло до 99. Из-за нехватки солдат украинские военные обязаны формировать новые бригады и перебрасывать подразделения с менее активных участков фронта. Спикер Генштаба Дмитрий Лиховой отметил, что без создания новых бригад нельзя эффективно противостоять ВС РФ.
ВСУ обстреляли Энергодар
Согласно заявлению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, из артиллерии. По его словам, было зафиксировано не менее трех прилетов снарядов. Рогов призвал жителей укрываться.
Также были зафиксированы атаки украинских БПЛА на объекты инфраструктуры и береговую линию вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло не менее пяти взрывов. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки, отметив, что работает система ПВО.
ВС РФ зачистили большой участок в ДНР
Российская армия освободила 15 квадратных километров территории между Максимовкой и Трудовым на кураховском направлении. Об этом сообщил Владимир Рогов.
Над российскими регионами сбили три БПЛА
Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО успешно сбили три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями. Два аппарата были уничтожены над Курской областью, один — над Орловской. Украинские войска проводили атаку при помощи беспилотников самолетного типа.
ВСУ впервые атаковали Дагестан
Сегодня утром над Каспийском силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат. Расследование инцидента организовано, работает оперативный штаб. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, заверив, что все необходимые решения для безопасности жителей будут приняты своевременно.
ВС РФ взяли Антоновку и Максимовку
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российский вертолет нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
Вертолетчики Ка-52М нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Для защиты от ударов ПЗРК вертолетчики выполнили противоракетный маневр на предельно малой высоте, отстрелив тепловые ловушки, передает «Пятый канал».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.