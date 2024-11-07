Маркетолог раскрыл, как не переплатить на новогодних подарках

При подготовке к Новому году на покупке подарков помогут сэкономить акции и распродажи. При этом товары следует покупать заранее, чтобы не переплатить. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
«Сейчас будут проводиться акции по такой широкой категории, как подарки. Но надо помнить, что если раньше в последние дни перед Новым годом многие отменяли акции, то в последнее время даже в самые последние дни перед праздником можно купить много товаров на очень выгодных условиях. Другой вопрос, что при покупке в последнюю минуту есть риск купить не совсем то, что нужно», — заявил Чумаков. Его слова передает радио Sputnik.
Помимо прочего, Дмитрий Чумаков отметил, что для эффективной подготовки к Новому году первостепенное значение имеет определение списка необходимых покупок, включая подарки и продукты для праздничного застолья. Важно внимательно следить за предложениями в магазинах, как в физических, так и в интернет-магазинах. По словам Чумакова, в период акций возможно приобрести одежду, косметику, парфюмерию, продукты питания и другие товары с существенными скидками, достигающими 20-50%. При этом покупки следует делать заранее, чтобы не переплатить и приобрести именно то, что нужно.
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