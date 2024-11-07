ВС РФ атаковали военный аэродром ВСУ и склады с беспилотниками

Конкретные места целей ВС РФ не называются
Воорруженные силы России поразили военный аэродром на Украине. Также были поражены места хранения подготовки к запуску БПЛА и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе брифинга в едомстве также сообщили, что за сутки были уничтожены 55 беспилотников. Места, где находились цели, в Минобороны не уточняют.
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