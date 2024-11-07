ВС РФ атаковали военный аэродром ВСУ и склады с беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкретные места целей ВС РФ не называются
Конкретные места целей ВС РФ не называются Фото:

Воорруженные силы России поразили военный аэродром на Украине. Также были поражены места хранения подготовки к запуску БПЛА и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе брифинга в едомстве также сообщили, что за сутки были уничтожены 55 беспилотников. Места, где находились цели, в Минобороны не уточняют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воорруженные силы России поразили военный аэродром на Украине. Также были поражены места хранения подготовки к запуску БПЛА и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе брифинга в едомстве также сообщили, что за сутки были уничтожены 55 беспилотников. Места, где находились цели, в Минобороны не уточняют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...