Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу

Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, официально признала поражение на выборах, прошедших 5 ноября. Об этом она заявила в публичной речи в Университете Говарда в Вашингтоне. Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу, который вновь станет президентом США.
«Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис. Так она прокомментировала итоги голосования.
Место для выступления Харрис, Университет Говарда, было выбрано не случайно. В этом учебном заведении Харрис получила образование, и именно там находился ее избирательный штаб в день голосования. Изначально планировалось, что Харрис обратится к своим сторонникам с победной речью, однако после поражения на выборах эти планы были изменены.
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