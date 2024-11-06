Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу

07 ноября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, официально признала поражение на выборах, прошедших 5 ноября. Об этом она заявила в публичной речи в Университете Говарда в Вашингтоне. Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу, который вновь станет президентом США. «Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис. Так она прокомментировала итоги голосования. Место для выступления Харрис, Университет Говарда, было выбрано не случайно. В этом учебном заведении Харрис получила образование, и именно там находился ее избирательный штаб в день голосования. Изначально планировалось, что Харрис обратится к своим сторонникам с победной речью, однако после поражения на выборах эти планы были изменены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, официально признала поражение на выборах, прошедших 5 ноября. Об этом она заявила в публичной речи в Университете Говарда в Вашингтоне. Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу, который вновь станет президентом США. «Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис. Так она прокомментировала итоги голосования. Место для выступления Харрис, Университет Говарда, было выбрано не случайно. В этом учебном заведении Харрис получила образование, и именно там находился ее избирательный штаб в день голосования. Изначально планировалось, что Харрис обратится к своим сторонникам с победной речью, однако после поражения на выборах эти планы были изменены.