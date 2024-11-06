06 ноября 2024

Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу

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Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, официально признала поражение на выборах, прошедших 5 ноября. Об этом она заявила в публичной речи в Университете Говарда в Вашингтоне. Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу, который вновь станет президентом США.

«Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис. Так она прокомментировала итоги голосования.

Место для выступления Харрис, Университет Говарда, было выбрано не случайно. В этом учебном заведении Харрис получила образование, и именно там находился ее избирательный штаб в день голосования. Изначально планировалось, что Харрис обратится к своим сторонникам с победной речью, однако после поражения на выборах эти планы были изменены.

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Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, официально признала поражение на выборах, прошедших 5 ноября. Об этом она заявила в публичной речи в Университете Говарда в Вашингтоне. Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу, который вновь станет президентом США. «Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис. Так она прокомментировала итоги голосования. Место для выступления Харрис, Университет Говарда, было выбрано не случайно. В этом учебном заведении Харрис получила образование, и именно там находился ее избирательный штаб в день голосования. Изначально планировалось, что Харрис обратится к своим сторонникам с победной речью, однако после поражения на выборах эти планы были изменены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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