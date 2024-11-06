06 ноября 2024

Байден срочно отправит Украине последние шесть млрд долларов

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Уходящая команда Байдена готовится к прекращению поставок оружия Украине Фото:

Администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно направить Украине последние 6 млрд долларов в рамках военной помощи. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч, указывая на стремление действующей администрации завершить перечисления до инаугурации следующего президента.

«Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность», — заявил Джек Детч.

По его словам, уходящая команда «готовится к прекращению поставок оружия Украине после вступления Дональда Трампа в должность. Как говорится в материале, это решение приходит на фоне опасений, что следующая администрация может изменить политику в отношении поддержки Украины.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно направить Украине последние 6 млрд долларов в рамках военной помощи. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч, указывая на стремление действующей администрации завершить перечисления до инаугурации следующего президента. «Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность», — заявил Джек Детч. По его словам, уходящая команда «готовится к прекращению поставок оружия Украине после вступления Дональда Трампа в должность. Как говорится в материале, это решение приходит на фоне опасений, что следующая администрация может изменить политику в отношении поддержки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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