Байден срочно отправит Украине последние шесть млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно направить Украине последние 6 млрд долларов в рамках военной помощи. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч, указывая на стремление действующей администрации завершить перечисления до инаугурации следующего президента.
«Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность», — заявил Джек Детч.
По его словам, уходящая команда «готовится к прекращению поставок оружия Украине после вступления Дональда Трампа в должность. Как говорится в материале, это решение приходит на фоне опасений, что следующая администрация может изменить политику в отношении поддержки Украины.
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