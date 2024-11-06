Байден срочно отправит Украине последние шесть млрд долларов

07 ноября 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Уходящая команда Байдена готовится к прекращению поставок оружия Украине Фото: Official White House / Cameron Smith Администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно направить Украине последние 6 млрд долларов в рамках военной помощи. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч, указывая на стремление действующей администрации завершить перечисления до инаугурации следующего президента. «Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность», — заявил Джек Детч. По его словам, уходящая команда «готовится к прекращению поставок оружия Украине после вступления Дональда Трампа в должность. Как говорится в материале, это решение приходит на фоне опасений, что следующая администрация может изменить политику в отношении поддержки Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно направить Украине последние 6 млрд долларов в рамках военной помощи. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч, указывая на стремление действующей администрации завершить перечисления до инаугурации следующего президента. «Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность», — заявил Джек Детч. По его словам, уходящая команда «готовится к прекращению поставок оружия Украине после вступления Дональда Трампа в должность. Как говорится в материале, это решение приходит на фоне опасений, что следующая администрация может изменить политику в отношении поддержки Украины.