Глава Олимпийского комитета РФ Поздняков уходит с поста

Президент Олимпийского комитета Росси (ОКР) Станислав Поздняков покинет свой пост 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба комитета. Вместе с ним уйдут и другие ключевые фигуры организации.
«Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сложит полномочия 13 ноября», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вслед за Поздняковым ОКР также покинут генсекретарь Родион Плитухин и гендиректор Владимир Сенглеев, которые завершат свою работу 13 и 21 ноября соответственно.
До назначения нового президента должность исполняющего обязанности гендиректора ОКР с 22 ноября займет Игорь Степанов, текущий заместитель гендиректора по административно-хозяйственной деятельности.
Станислав Поздняков был выбран на пост президента Олимпийского комитета России в мае 2018 года. С 2016 года он занимал позицию вице-президента данной организации и в тот же период стал членом исполнительного комитета. В декабре 2022 года Поздняков вновь был избран на руководящую должность в ОКР, получив мандат на следующие четыре года. Кроме того, он возглавлял делегацию российской сборной на Олимпийских играх 2018 года.
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