06 ноября 2024

Офицер ВСУ похвастался, что отправил на убой 7 батальонов в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Николенко, его мобилизация в армию ВСУ произошла под угрозами жизни его матери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал о жестоком отношении командиров к личному составу на Украине. По его словам, один из командиров механизированного батальона ВСУ гордится тем, что отправлял на смерть своих подчиненных.

«Это командир батальона, механизированного батальона. Он гордится тем, что он отправляет на убой личный состав. Говорит, семь батальонов положил — вы восьмые», — заявил Николенко РИА Новости. По его словам, командир отправлял в бой даже солдат с осколочными ранениями. Николенко отметил, что после такого отношения к себе перестал чувствовать себя человеком.

Владимир Николенко добавил, что пошел воевать не по собственному желанию. Стрелок заявил, что его мобилизировали, угрожая жизни его матери. Позже он оказался в окружении на территории Курской области и принял решение сдаться в плен российским войскам.

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Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал о жестоком отношении командиров к личному составу на Украине. По его словам, один из командиров механизированного батальона ВСУ гордится тем, что отправлял на смерть своих подчиненных. «Это командир батальона, механизированного батальона. Он гордится тем, что он отправляет на убой личный состав. Говорит, семь батальонов положил — вы восьмые», — заявил Николенко РИА Новости. По его словам, командир отправлял в бой даже солдат с осколочными ранениями. Николенко отметил, что после такого отношения к себе перестал чувствовать себя человеком. Владимир Николенко добавил, что пошел воевать не по собственному желанию. Стрелок заявил, что его мобилизировали, угрожая жизни его матери. Позже он оказался в окружении на территории Курской области и принял решение сдаться в плен российским войскам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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