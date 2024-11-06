Байден поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщил пул Белого дома.
«Байден переговорил с Трампом, поздравил его с победой на выборах», — передает пул Белого дома. Ранее URA.RU писало о том, что его соперница от демократической партии Камала Харрис также позвонила с поздравлением и обсудила важность важность передачи власти.
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он заручился поддержкой 277 голосов выборщиков, преодолев необходимую для победы планку, пишет RT. Демократ Камала Харрис занимает 226-ю позицию. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о том, что Трамп одержал победу. В свою очередь, республиканец в ходе выступления перед своими сторонниками произнес, что является 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Харрис уже готовит речь о проигрыше на выборах президента США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.