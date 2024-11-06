06 ноября 2024

Байден поздравил Трампа с победой на выборах президента США

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Байден позвонил Трампу после его победы на выборах президента США
Байден позвонил Трампу после его победы на выборах президента США Фото:

Действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщил пул Белого дома.

«Байден переговорил с Трампом, поздравил его с победой на выборах», — передает пул Белого дома. Ранее URA.RU писало о том, что его соперница от демократической партии Камала Харрис также позвонила с поздравлением и обсудила важность важность передачи власти.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он заручился поддержкой 277 голосов выборщиков, преодолев необходимую для победы планку, пишет RT. Демократ Камала Харрис занимает 226-ю позицию. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о том, что Трамп одержал победу. В свою очередь, республиканец в ходе выступления перед своими сторонниками произнес, что является 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Харрис уже готовит речь о проигрыше на выборах президента США.

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Действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщил пул Белого дома. «Байден переговорил с Трампом, поздравил его с победой на выборах», — передает пул Белого дома. Ранее URA.RU писало о том, что его соперница от демократической партии Камала Харрис также позвонила с поздравлением и обсудила важность важность передачи власти. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он заручился поддержкой 277 голосов выборщиков, преодолев необходимую для победы планку, пишет RT. Демократ Камала Харрис занимает 226-ю позицию. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о том, что Трамп одержал победу. В свою очередь, республиканец в ходе выступления перед своими сторонниками произнес, что является 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Харрис уже готовит речь о проигрыше на выборах президента США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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