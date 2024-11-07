Лавров сделал заявление о новом после РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления. По его словам, скоро будут завершены все процедуры.
«Внутригосударственные процедуры в РФ по назначению нового посла России в США будут скоро завершены», — цитирует РИА Новости слова Лаврова. Он выразил надежду, что республиканская партия будет заинтересована назначить нового дипломата в России.
Прошлым послом РФ в США был Анатолий Антонов. Он прекратил свои полномочия в начале октября.
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