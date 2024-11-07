Лавров сделал заявление о новом после РФ

Лавров: кандидатура нового посла РФ в США проходит стадию оформления
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Сергей Лавров выразил надежду, что республиканская партия также предложит своего посла
Сергей Лавров выразил надежду, что республиканская партия также предложит своего посла Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления. По его словам, скоро будут завершены все процедуры.

«Внутригосударственные процедуры в РФ по назначению нового посла России в США будут скоро завершены», — цитирует РИА Новости слова Лаврова. Он выразил надежду, что республиканская партия будет заинтересована назначить нового дипломата в России.

Прошлым послом РФ в США был Анатолий Антонов. Он прекратил свои полномочия в начале октября.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления. По его словам, скоро будут завершены все процедуры. «Внутригосударственные процедуры в РФ по назначению нового посла России в США будут скоро завершены», — цитирует РИА Новости слова Лаврова. Он выразил надежду, что республиканская партия будет заинтересована назначить нового дипломата в России. Прошлым послом РФ в США был Анатолий Антонов. Он прекратил свои полномочия в начале октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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