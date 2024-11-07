Путин емко дал оценку геополитической ситуации в мире

Геоплитическая ситуация в мире остается нестабильной, поэтому нужно использовать прогнозный потенциал Совбезов стран СНГ для выявления угроз. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильной. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков», — говорится в обращении Путина для совета секретарей советов безопасности стран СНГ.
По мнению Путина, государствам-союзникам нужно пересматривать стратегические планы. Среди вызовов президент выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, транснациональную преступность, наркобизнес и нелегальную миграцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.