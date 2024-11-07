Путин емко дал оценку геополитической ситуации в мире

Путин: геополитическая ситуация в мире далека от стабильности
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Владимир Путин обратился к участникам встречи секретарей Совбезов стран СНГ
Владимир Путин обратился к участникам встречи секретарей Совбезов стран СНГ Фото:

Геоплитическая ситуация в мире остается нестабильной, поэтому нужно использовать прогнозный потенциал Совбезов стран СНГ для выявления угроз. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильной. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков», — говорится в обращении Путина для совета секретарей советов безопасности стран СНГ. 

По мнению Путина, государствам-союзникам нужно пересматривать стратегические планы. Среди вызовов президент выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, транснациональную преступность, наркобизнес и нелегальную миграцию. 

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Геоплитическая ситуация в мире остается нестабильной, поэтому нужно использовать прогнозный потенциал Совбезов стран СНГ для выявления угроз. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильной. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков», — говорится в обращении Путина для совета секретарей советов безопасности стран СНГ.  По мнению Путина, государствам-союзникам нужно пересматривать стратегические планы. Среди вызовов президент выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, транснациональную преступность, наркобизнес и нелегальную миграцию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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