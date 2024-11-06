06 ноября 2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина поднялась выше 76 тысяч долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Биткоин вырос за день почти на 10%
Биткоин вырос за день почти на 10% Фото:

Стоимость биткойна (BTC) достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 76 тысяч долларов. Информация об этом появилась на торговой площадке Binance.

Курс биткоина превысил 76 тысяч долларов, что является абсолютным рекордом за все время существования криптовалюты. Только за прошедший день он подорожал на 9,68%.

27 февраля биткоин впервые с 1 декабря 2021 года побил рекорд. Стоимость монеты превысила 57 тысяч долларов. После цифра стала еще больше в марте этого года, достигнув суммы в 68 тысяч долларов за один BTC.

Курс биткоина на бирже Binance
Курс биткоина на бирже Binance
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Стоимость биткойна (BTC) достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 76 тысяч долларов. Информация об этом появилась на торговой площадке Binance. Курс биткоина превысил 76 тысяч долларов, что является абсолютным рекордом за все время существования криптовалюты. Только за прошедший день он подорожал на 9,68%. 27 февраля биткоин впервые с 1 декабря 2021 года побил рекорд. Стоимость монеты превысила 57 тысяч долларов. После цифра стала еще больше в марте этого года, достигнув суммы в 68 тысяч долларов за один BTC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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