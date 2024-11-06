Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткойна (BTC) достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 76 тысяч долларов. Информация об этом появилась на торговой площадке Binance.
Курс биткоина превысил 76 тысяч долларов, что является абсолютным рекордом за все время существования криптовалюты. Только за прошедший день он подорожал на 9,68%.
27 февраля биткоин впервые с 1 декабря 2021 года побил рекорд. Стоимость монеты превысила 57 тысяч долларов. После цифра стала еще больше в марте этого года, достигнув суммы в 68 тысяч долларов за один BTC.
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