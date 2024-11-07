Британия ввела санкции против «помощников России»

Великобритания обновила свой санкционный список, включив туда ряд компаний из Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Эстонии, а также некоторых российских компаний и лиц, которые, по мнению британских властей, оказывают помощь России в проведении спецоперации на Украине. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Великобритании.
Среди примененных мер — заморозка активов компаний, таких как эстонская Virmavia, китайские Jinhua Hairun Power Technology и Redlepus TSK Vektor Industrial, а также казахстанские Stanex Group и Kazstanex. Кроме того, под санкции попали российские организации и лица, включая конструкторское бюро «Навис» и Анатолия Бибилова, заместителя командира Добровольческого штурмового корпуса.
Дополнительно, в список вошли шесть лиц, связанных с частными военными компаниями, включая Константина Мирзоянца и Станислава Орлова, которые обвиняются в действиях по «дестабилизации Украины». В число лиц, оказавшихся под воздействием санкционных мер, также входят такие фигуры, как генеральный менеджер компании «Шпиннер» Денис Тропин, владелица Virmavia Наталия Хиревич и другие. Кроме того, под санкции попали бизнесмены с двойным гражданством Республики Корея и Ирландии: Джеймс Сик Бан и Ен Ок Хонг, которые предположительно участвуют в поставках продукции для нужд военно-промышленного комплекса России.
Также власти Великобритании объявили о введении санкционных мер против военизированной структуры под наименованием «Африканский корпус», предположительно связанного с Россией. В рамках этих мер ограничения затронули Андрея Аверьянова, который занимает должность «командира» данной организации. По мнению Лондона, действия «Африканского корпуса» создают угрозу миру и стабильности в Ливии.
Кроме того, в санкционный список была включена организация «Содружество офицеров за международную безопасность», предположительно участвующие в деятельности ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике. Британия наложила санкции и на высокопоставленного офицера ГРУ Дениса Сергеева, обвиняемого в участии в инциденте с использованием химического оружия «Новичок» против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Российская сторона категорически отрицает свою причастность к этому событию. МИД Великобритании охарактеризовало новый пакет санкций, затрагивающий в общей сложности 56 компаний и лиц, как самый значительный с мая 2023 года.
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