09 сентября 2022

Житель Миасса погиб при пожаре в многоквартирном доме. Фото

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, мчс, огонь, лесной пожар, село запасное
Жильцов дома пришлось эвакуировать Фото:

Пожар произошел в ночь на субботу в многоквартирном жилом доме в Миассе (Челябинская область). В результате возгорания один человек погиб, 18 жильцов пришлось эвакуировать, сообщает миасский пожарно-спасательный гарнизон.

«В ночь на 10 сентября в Миассе произошел пожар в многоквартирном доме по улице Победы. Возгорание произошло в районе часа ночи. По прибытию выяснилось, что очаг возгорания находится в одной из комнат на четвертом этаже», — говорится в сообщении ведомства.

До прибытия пожарных 12 жильцов, в том числе трое детей, вышли из здания самостоятельно. Четырех человек пожарные эвакуировали с помощью автолестницы, еще одну женщину и ребенка вывели специалисты звена газодымозащитной службы. Все эвакуированные получили медицинскую помощь на месте.

По данным спасателей, в результате пожара погиб хозяин комнаты, в которой произошел пожар. Он отравился продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

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Пожар произошел в ночь на субботу в многоквартирном жилом доме в Миассе (Челябинская область). В результате возгорания один человек погиб, 18 жильцов пришлось эвакуировать, сообщает миасский пожарно-спасательный гарнизон. «В ночь на 10 сентября в Миассе произошел пожар в многоквартирном доме по улице Победы. Возгорание произошло в районе часа ночи. По прибытию выяснилось, что очаг возгорания находится в одной из комнат на четвертом этаже», — говорится в сообщении ведомства. До прибытия пожарных 12 жильцов, в том числе трое детей, вышли из здания самостоятельно. Четырех человек пожарные эвакуировали с помощью автолестницы, еще одну женщину и ребенка вывели специалисты звена газодымозащитной службы. Все эвакуированные получили медицинскую помощь на месте. По данным спасателей, в результате пожара погиб хозяин комнаты, в которой произошел пожар. Он отравился продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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