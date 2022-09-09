Жильцов дома пришлось эвакуировать Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожар произошел в ночь на субботу в многоквартирном жилом доме в Миассе (Челябинская область). В результате возгорания один человек погиб, 18 жильцов пришлось эвакуировать, сообщает миасский пожарно-спасательный гарнизон.

«В ночь на 10 сентября в Миассе произошел пожар в многоквартирном доме по улице Победы. Возгорание произошло в районе часа ночи. По прибытию выяснилось, что очаг возгорания находится в одной из комнат на четвертом этаже», — говорится в сообщении ведомства.

До прибытия пожарных 12 жильцов, в том числе трое детей, вышли из здания самостоятельно. Четырех человек пожарные эвакуировали с помощью автолестницы, еще одну женщину и ребенка вывели специалисты звена газодымозащитной службы. Все эвакуированные получили медицинскую помощь на месте.

По данным спасателей, в результате пожара погиб хозяин комнаты, в которой произошел пожар. Он отравился продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Миасский пожарно-спасательный гарнизон