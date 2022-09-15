В центре Челябинска отключат светофор

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Силовики, Челябинская область, светофор, дорожный знак, знак перехода
Светофор отключат после часа пик Фото:

В центре Челябинска 16 сентября после утреннего часа пик будет отключен светофор. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

«16.09.2022 планируется отключение светофора на пересечении ул. Воровского — ул. Курчатова. Отключение планируется с 09:30 до окончания работ», — уточнили в пресс-службе структуры мэрии.

Данный светофор регулирует движение транспорта рядом с Министерством социальных отношений и городской больницей №1. Водителей и пешеходов просят учесть этот факт при планировании маршрутов и быть особенно внимательными и осторожными на этих перекрестках.

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В центре Челябинска 16 сентября после утреннего часа пик будет отключен светофор. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска. «16.09.2022 планируется отключение светофора на пересечении ул. Воровского — ул. Курчатова. Отключение планируется с 09:30 до окончания работ», — уточнили в пресс-службе структуры мэрии. Данный светофор регулирует движение транспорта рядом с Министерством социальных отношений и городской больницей №1. Водителей и пешеходов просят учесть этот факт при планировании маршрутов и быть особенно внимательными и осторожными на этих перекрестках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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