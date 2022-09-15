В центре Челябинска отключат светофор

Светофор отключат после часа пик Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В центре Челябинска 16 сентября после утреннего часа пик будет отключен светофор. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

«16.09.2022 планируется отключение светофора на пересечении ул. Воровского — ул. Курчатова. Отключение планируется с 09:30 до окончания работ», — уточнили в пресс-службе структуры мэрии.

Данный светофор регулирует движение транспорта рядом с Министерством социальных отношений и городской больницей №1. Водителей и пешеходов просят учесть этот факт при планировании маршрутов и быть особенно внимательными и осторожными на этих перекрестках.