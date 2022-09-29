Власти Крыма заявили, что Азовское море станет внутренним для России

Грузовое сообщение в Азовском море будет восстановлено после принятия новых территорий в состав РФ, заявил Константинов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Азовское море получит статус внутреннего моря России после того, как Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая народная республика войдут в состав России. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — сказал Константинов РИА «Новости».

Он также отметил, что грузовое сообщение в Азовском море должно быть восстановлено в полной мере. «Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», — добавил Константинов.

27 сентября в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу присоединения к России. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство жителей выступили за вхождение в состав РФ. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили иностранные наблюдатели.

Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав России. По словам главы представительства ЛНР в Москве Родиона Мирошника, республика должна войти в состав РФ в течение недели.