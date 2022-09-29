Британцы поддержали мнение Путина о стремлении Запада разжечь войну в СНГ

Читатели Daily Mail устроили дискуссию после заявления Путина

30 сентября 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail устроили дискуссию после заявления Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента РФ Владимира Путина о стремлении Запада разжечь войну в СНГ. Комментарии британцев о цели Запада спровоцировать конфликты на территории государств-участников СНГ приводит информагентство РИА Новости. «Путин вообще-то прав. Британия поддерживает национализм и революции везде, а в Шотландии эти процессы подавляет, чтобы она не откололась от королевства», — высказался участник дискуссии CLAN 501. «США, Великобритания и Евросоюз извлекают большую выгоду от смены режимов и революций в других странах. Почему бы американцам и британцам самим не восстать и не сразиться в первую очередь за свою свободу?» — прокомментировал читатель Daily Mail под ником EEUK. «Нынешний конфликт — это пятая по счету спровоцированная НАТО война за последние 30 лет», — высказался AlfredHorn. Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб государств содружества заявлял, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов не только на территории СНГ, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент также предупредил страны содружества об угрозе со стороны Афганистана. По его словам, террористы могут строить планы в отношении приграничных территорий. Президент РФ не раз говорил про концепцию многополярного мира. По мнению главы государства, только многополярный мир поможет уменьшить напряжение между странами, и что именно к этой модели нужно стремиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британского издания Daily Mail поддержали слова президента РФ Владимира Путина о стремлении Запада разжечь войну в СНГ. Комментарии британцев о цели Запада спровоцировать конфликты на территории государств-участников СНГ приводит информагентство РИА Новости. «Путин вообще-то прав. Британия поддерживает национализм и революции везде, а в Шотландии эти процессы подавляет, чтобы она не откололась от королевства», — высказался участник дискуссии CLAN 501. «США, Великобритания и Евросоюз извлекают большую выгоду от смены режимов и революций в других странах. Почему бы американцам и британцам самим не восстать и не сразиться в первую очередь за свою свободу?» — прокомментировал читатель Daily Mail под ником EEUK. «Нынешний конфликт — это пятая по счету спровоцированная НАТО война за последние 30 лет», — высказался AlfredHorn. Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб государств содружества заявлял, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов не только на территории СНГ, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент также предупредил страны содружества об угрозе со стороны Афганистана. По его словам, террористы могут строить планы в отношении приграничных территорий. Президент РФ не раз говорил про концепцию многополярного мира. По мнению главы государства, только многополярный мир поможет уменьшить напряжение между странами, и что именно к этой модели нужно стремиться.