В комитете Госдумы одобрили законопроекты о присоединении новых территорий

03 октября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Законопроекты о присоединении новых территорий прошли новый этап рассмотрения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроекты о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Думы. Согласно данным на сайте ГД, проекты федеральных конституционных законов о присоединении новых территорий прошли этап «принятие профильным комитетом решения о представлении законопроекта в Совет Госдумы». Дата следующего события пока не определена. Статья по теме Путин объяснил, что будет после присоединения Донбасса к России Референдумы по самоопределению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий 30 сентября.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроекты о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Думы. Согласно данным на сайте ГД, проекты федеральных конституционных законов о присоединении новых территорий прошли этап «принятие профильным комитетом решения о представлении законопроекта в Совет Госдумы». Дата следующего события пока не определена. Референдумы по самоопределению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий 30 сентября.