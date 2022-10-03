В комитете Госдумы одобрили законопроекты о присоединении новых территорий

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроекты о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Думы.
Согласно данным на сайте ГД, проекты федеральных конституционных законов о присоединении новых территорий прошли этап «принятие профильным комитетом решения о представлении законопроекта в Совет Госдумы». Дата следующего события пока не определена.
Референдумы по самоопределению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий 30 сентября.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроекты о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Думы. Согласно данным на сайте ГД, проекты федеральных конституционных законов о присоединении новых территорий прошли этап «принятие профильным комитетом решения о представлении законопроекта в Совет Госдумы». Дата следующего события пока не определена. Референдумы по самоопределению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий 30 сентября.