09 октября 2022

Рогов доказал вину Украины в обстреле жилого дома в Запорожье. Фото

Рогов опубликовал расследование об украинском обстреле жилого дома в Запорожье
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Мариуполь,виды города.., последствия, война, разрушения, обстрел
Обстрел Запорожья осуществлялся с территорий, на которых нет российских войск, заявил Владимир Рогов (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обстрел жилого дома в Запорожье был произведен украинскими боевиками. К соответствующему выводу пришел член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Поскольку российские войска не стреляют по домам мирных жителей, режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные кураторы решили „помочь“ и на каждый российский удар по военной инфраструктуре, они устраивают обстрел гражданских объектов», — написал Владимир Рогов в своей статье, посвященной расследованию обстрела Запорожья в ночь на 9 октября. Изучив фотографии с места происшествия, он пришел к тому, что обстрел осуществлялся либо с берега Днепра, либо из района села Вольнокурьяновское, где нет российских войск, но присутствует «очень много боевиков ВСУ».

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было объявлено 24 февраля. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.

Позиции ВСУ, из которых мог быть нанесен удар по жилому дому в Запорожье
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Обстрел жилого дома в Запорожье был произведен украинскими боевиками. К соответствующему выводу пришел член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поскольку российские войска не стреляют по домам мирных жителей, режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные кураторы решили „помочь“ и на каждый российский удар по военной инфраструктуре, они устраивают обстрел гражданских объектов», — написал Владимир Рогов в своей статье, посвященной расследованию обстрела Запорожья в ночь на 9 октября. Изучив фотографии с места происшествия, он пришел к тому, что обстрел осуществлялся либо с берега Днепра, либо из района села Вольнокурьяновское, где нет российских войск, но присутствует «очень много боевиков ВСУ». О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было объявлено 24 февраля. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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