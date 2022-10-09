Рогов доказал вину Украины в обстреле жилого дома в Запорожье. Фото

Рогов опубликовал расследование об украинском обстреле жилого дома в Запорожье

10 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Обстрел Запорожья осуществлялся с территорий, на которых нет российских войск, заявил Владимир Рогов (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел жилого дома в Запорожье был произведен украинскими боевиками. К соответствующему выводу пришел член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поскольку российские войска не стреляют по домам мирных жителей, режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные кураторы решили „помочь“ и на каждый российский удар по военной инфраструктуре, они устраивают обстрел гражданских объектов», — написал Владимир Рогов в своей статье , посвященной расследованию обстрела Запорожья в ночь на 9 октября. Изучив фотографии с места происшествия, он пришел к тому, что обстрел осуществлялся либо с берега Днепра, либо из района села Вольнокурьяновское, где нет российских войск, но присутствует «очень много боевиков ВСУ». О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было объявлено 24 февраля. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области. Позиции ВСУ, из которых мог быть нанесен удар по жилому дому в Запорожье Владимир Рогов

Обстрел жилого дома в Запорожье был произведен украинскими боевиками. К соответствующему выводу пришел член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поскольку российские войска не стреляют по домам мирных жителей, режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные кураторы решили „помочь“ и на каждый российский удар по военной инфраструктуре, они устраивают обстрел гражданских объектов», — написал Владимир Рогов в своей статье, посвященной расследованию обстрела Запорожья в ночь на 9 октября. Изучив фотографии с места происшествия, он пришел к тому, что обстрел осуществлялся либо с берега Днепра, либо из района села Вольнокурьяновское, где нет российских войск, но присутствует «очень много боевиков ВСУ». О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было объявлено 24 февраля. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.