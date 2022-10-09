Обстрел жилого дома в Запорожье был произведен украинскими боевиками. К соответствующему выводу пришел член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Поскольку российские войска не стреляют по домам мирных жителей, режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные кураторы решили „помочь“ и на каждый российский удар по военной инфраструктуре, они устраивают обстрел гражданских объектов», — написал Владимир Рогов в своей статье, посвященной расследованию обстрела Запорожья в ночь на 9 октября. Изучив фотографии с места происшествия, он пришел к тому, что обстрел осуществлялся либо с берега Днепра, либо из района села Вольнокурьяновское, где нет российских войск, но присутствует «очень много боевиков ВСУ».
О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было объявлено 24 февраля. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.
Позиции ВСУ, из которых мог быть нанесен удар по жилому дому в Запорожье
Владимир Рогов
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Обстрел жилого дома в Запорожье был произведен украинскими боевиками. К соответствующему выводу пришел член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поскольку российские войска не стреляют по домам мирных жителей, режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его западные кураторы решили „помочь“ и на каждый российский удар по военной инфраструктуре, они устраивают обстрел гражданских объектов», — написал Владимир Рогов в своей статье, посвященной расследованию обстрела Запорожья в ночь на 9 октября. Изучив фотографии с места происшествия, он пришел к тому, что обстрел осуществлялся либо с берега Днепра, либо из района села Вольнокурьяновское, где нет российских войск, но присутствует «очень много боевиков ВСУ». О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было объявлено 24 февраля. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.