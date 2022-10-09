Два миасских завода ведут массовый набор сотрудников

Новых сотрудников ждут два миасских завода Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Два завода Миасса (Челябинская область) ведут массовый набор сотрудников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления по труду и занятости региона, в наличии 504 вакансии.

«В Миасском центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. Участники — представители автозавода „Урал“ и Миасского машиностроительного завода (ММЗ)», — рассказали URA.RU в Главном управлении по труду и занятости области.

В настоящее время ММЗ нуждается в инженерах, слесарях, испытателях агрегатов, машинистах котлов и других сотрудниках. Автозаводу нужны слесари, бригадиры, сварщики: на сайте поиска работы предприятие разместило 433 вакансии.

«Работники автозавода „Урал“, проживающие в сельских поселениях Миасского городского округа, наравне с иногородними будут получать компенсацию за проезд до работы и обратно. Решение принято руководством в начале октября», — рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

Компенсации расходов на проезд уже выплачиваются 50 человекам. Среди них 20 златоустовцев, 12 чебаркульцев, жители Чебаркульского и Учалинского районов. Предприятию необходимо принять 1500 человек. В рамках объявленной среди работников акции «Приведи друга» сотрудникам выплачивают по 20 тысяч рублей за каждую рекомендованную ими кандидатуру.