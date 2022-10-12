Двойняшки из Челябинска спустя 37 лет выяснили, что они неродные

Дарья Хаирова и Вадим Суслов всю жизнь считали, что они родные брат и сестра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двойняшки из Челябинска Дарья Хаирова и Вадим Суслов спустя 37 лет узнали, что они не являются родными братом и сестрой. Об этом им сообщила приемная мать.

«Мама сказала, что мы из одного детского дома, но из разных семей. Документы об усыновлении мы не видели, отец их уничтожил», — рассказала Дарья Хаирова на передаче «ДНК» на телеканале НТВ.

Тест ДНК подтвердил, что Дарья Хаирова и Вадим Суслов не являются родственниками. Они стали двойней лишь по документам и желанию приемных родителей. Дарья сейчас проживает в Челябинске, а Вадим в Златоусте. У них по трое детей.

На передачу пришел 39-летний уроженец Миасса Станислав Казачков из Миасса, который также воспитывался в приемной семье. Сейчас он живет в городе Салават в Башкирии. Тест ДНК показал, что Станислав Казачков является родным братом Вадима Суслова. В студию передачи также пришли Виктория Гусарова и Ирина Маслакова, которые воспитывались в интернате. Они рассказали, что у их матери 10 детей. Теперь женщины ищут остальных братьев и сестер. Дарья Хаирова оказалась сестрой женщин. В студии она встретилась с родной матерью.