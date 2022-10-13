13 октября 2022

Кадыров назначил сына полпреда Чайки своим советником

Кадыров назначил Артема Чайку советником главы Чечни
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров назначил Артема Чайку своим советником Фото:

Сын полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, предприниматель Артем Чайка назначен советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником Главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что в задачи Чайки войдет координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности.

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Сын полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, предприниматель Артем Чайка назначен советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником Главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что в задачи Чайки войдет координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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