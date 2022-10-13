Кадыров назначил сына полпреда Чайки своим советником

Рамзан Кадыров назначил Артема Чайку своим советником
Сын полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, предприниматель Артем Чайка назначен советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником Главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что в задачи Чайки войдет координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews