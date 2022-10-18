18 октября 2022

В Кольцово возобновили регулярные рейсы в Казахстан

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
В Кольцово начались полеты в город Тараз Фото:

Из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) начались полеты в город Тараз (Республика Казахстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Выполнение рейсов Екатеринбург — Тараз запланировано два раза в неделю. Вылет из аэропорта Кольцово будет осуществляться в среду в 00.05, в субботу — в 03.00», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю. Вылет из столицы Урала будет по средам и по воскресеньям.

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Из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) начались полеты в город Тараз (Республика Казахстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Выполнение рейсов Екатеринбург — Тараз запланировано два раза в неделю. Вылет из аэропорта Кольцово будет осуществляться в среду в 00.05, в субботу — в 03.00», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю. Вылет из столицы Урала будет по средам и по воскресеньям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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