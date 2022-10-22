В Ставропольском крае начали выдавать жилищные сертификаты жителям Херсона

23 октября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Приехавшие жители Херсонской области получили возможность начать новую жизнь в России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приехавшим в Ставропольский край жителям Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты. Они помогут семьям из Херсона и других городов региона начать новую жизнь. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев. «Сегодня в одном из МФЦ города первые жилищные сертификаты семьям, выехавшим их Херсонской области, вручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Сертификаты получили многодетные семьи», — написал Соловьев в своем telegram-канале. По словам приехавших, в Ставрополе их встретили как родных. Херсонцы рассказали, что ранее им приходилось буквально выживать, но сейчас, благодаря полученным сертификатам, они имеют возможность на покупку новой квартиры, а их дети смогут пойти в детские сады и школы. Так, например, у детей из семьи Громовых не было никаких надежд на развитие под разрывами украинских снарядов, но теперь семейство планирует приобрести новый дом. Это стало возможным благодаря работе правительства РФ, Минстроя России, а также «Фонда развития территорий», признались покинувшие Херсонщину жители. Ранее, 22 октября, украинские боевики выпустили несколько ракет по Херсону. Кроме того, Киев подтвердил удар по переправе в городе. В администрации Херсонской области призвали жителей Херсона срочно покинуть город. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Приехавшим в Ставропольский край жителям Херсонской области начали выдавать жилищные сертификаты. Они помогут семьям из Херсона и других городов региона начать новую жизнь. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев. «Сегодня в одном из МФЦ города первые жилищные сертификаты семьям, выехавшим их Херсонской области, вручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Сертификаты получили многодетные семьи», — написал Соловьев в своем telegram-канале. По словам приехавших, в Ставрополе их встретили как родных. Херсонцы рассказали, что ранее им приходилось буквально выживать, но сейчас, благодаря полученным сертификатам, они имеют возможность на покупку новой квартиры, а их дети смогут пойти в детские сады и школы. Так, например, у детей из семьи Громовых не было никаких надежд на развитие под разрывами украинских снарядов, но теперь семейство планирует приобрести новый дом. Это стало возможным благодаря работе правительства РФ, Минстроя России, а также «Фонда развития территорий», признались покинувшие Херсонщину жители. Ранее, 22 октября, украинские боевики выпустили несколько ракет по Херсону. Кроме того, Киев подтвердил удар по переправе в городе. В администрации Херсонской области призвали жителей Херсона срочно покинуть город. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.