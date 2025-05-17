В Кремле рассказали, проводилась ли встреча с США по итогам переговоров в Стамбуле

Песков: контактов России и США по переговорам в Стамбуле пока не было
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия пока не проводила контактов с США с переговоров в Турции по Украине
Россия пока не проводила контактов с США с переговоров в Турции по Украине Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия и США пока не обсуждали итоги российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, контактов [с США пока] не было», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос от журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также уточнил, что переговорный процесс уже проходит, но в закрытом формате. Песков добавил, что Россия также составляет условия Киеву для прекращения огня в зоне СВО. 

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Россия и США пока не обсуждали итоги российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, контактов [с США пока] не было», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос от журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также уточнил, что переговорный процесс уже проходит, но в закрытом формате. Песков добавил, что Россия также составляет условия Киеву для прекращения огня в зоне СВО. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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