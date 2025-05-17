У аэропорта в Сомали прогремел взрыв

У аэропорта Барауэ в Сомали сработала мина
У аэропорта Барауэ в южной части Сомали прогремел взрыв. Несколько человек погибли, сообщил Garowe Online.
«По словам очевидца, в результате взрыва <...> погибли два человека и несколько получили ранения», — сообщил Garowe Online. Информацию об этом издание разместило в соцсети Х.
Уточняется, что взрыв произошел в непосредственной близости от здания аэропорта Бараве в Нижней Шабелле на юге Сомали. Причиной взрыва стала мина.
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