У аэропорта в Сомали прогремел взрыв

В Сомали взорвалась мина возле аэропорта
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У аэропорта Барауэ в Сомали сработала мина
У аэропорта Барауэ в Сомали сработала мина Фото:

У аэропорта Барауэ в южной части Сомали прогремел взрыв. Несколько человек погибли, сообщил Garowe Online.

«По словам очевидца, в результате взрыва <...> погибли два человека и несколько получили ранения», — сообщил Garowe Online. Информацию об этом издание разместило в соцсети Х.

Уточняется, что взрыв произошел в непосредственной близости от здания аэропорта Бараве в Нижней Шабелле на юге Сомали. Причиной взрыва стала мина.

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У аэропорта Барауэ в южной части Сомали прогремел взрыв. Несколько человек погибли, сообщил Garowe Online. «По словам очевидца, в результате взрыва <...> погибли два человека и несколько получили ранения», — сообщил Garowe Online. Информацию об этом издание разместило в соцсети Х. Уточняется, что взрыв произошел в непосредственной близости от здания аэропорта Бараве в Нижней Шабелле на юге Сомали. Причиной взрыва стала мина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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