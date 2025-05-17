Эрдоган прокомментировал отсутствие контактов Путина и Зеленского в Турции

Эрдоган: Турция не виновата в несостоявшейся встрече Путина и Зеленского
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Эрдоган объяснил, что Турция не причастно к тому, что Путин не встретился с Зеленским
Эрдоган объяснил, что Турция не причастно к тому, что Путин не встретился с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Анкара не имеет отношения к тому, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась в Турции, несмотря на намеченные в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегациями. С таким заилением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В этом плане ситуация [отсутствие контактов Путина и Зеленского] не связана с нами», — заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Албании, подчеркнув, что что итоговое решение о проведении личной встречи лидеров остается за Москвой и Киевом. Его слова передает Anadolu.

В ходе беседы с журналистами Эрдоган отметил, что среди мировых лидеров по этому вопросу особую роль играют Путин, президент США Дональд Трамп и Зеленский. Турецкий президент добавил, что Анкара поддерживает постоянные контакты со всеми сторонами и прилагает усилия для продвижения переговорного процесса. "Мы обзвонили их всех", — заявил Эрдоган.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, не выдвигая предварительных условий. 16 мая состоялась первая за последние три года встреча переговорных групп России и Украины. По результатам этих обсуждений стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

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Анкара не имеет отношения к тому, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась в Турции, несмотря на намеченные в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегациями. С таким заилением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В этом плане ситуация [отсутствие контактов Путина и Зеленского] не связана с нами», — заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Албании, подчеркнув, что что итоговое решение о проведении личной встречи лидеров остается за Москвой и Киевом. Его слова передает Anadolu. В ходе беседы с журналистами Эрдоган отметил, что среди мировых лидеров по этому вопросу особую роль играют Путин, президент США Дональд Трамп и Зеленский. Турецкий президент добавил, что Анкара поддерживает постоянные контакты со всеми сторонами и прилагает усилия для продвижения переговорного процесса. "Мы обзвонили их всех", — заявил Эрдоган. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, не выдвигая предварительных условий. 16 мая состоялась первая за последние три года встреча переговорных групп России и Украины. По результатам этих обсуждений стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».
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© Служба новостей «URA.RU»
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