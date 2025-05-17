Эрдоган прокомментировал отсутствие контактов Путина и Зеленского в Турции

Анкара не имеет отношения к тому, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась в Турции, несмотря на намеченные в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегациями. С таким заилением выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В этом плане ситуация [отсутствие контактов Путина и Зеленского] не связана с нами», — заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Албании, подчеркнув, что что итоговое решение о проведении личной встречи лидеров остается за Москвой и Киевом. Его слова передает Anadolu.
В ходе беседы с журналистами Эрдоган отметил, что среди мировых лидеров по этому вопросу особую роль играют Путин, президент США Дональд Трамп и Зеленский. Турецкий президент добавил, что Анкара поддерживает постоянные контакты со всеми сторонами и прилагает усилия для продвижения переговорного процесса. "Мы обзвонили их всех", — заявил Эрдоган.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, не выдвигая предварительных условий. 16 мая состоялась первая за последние три года встреча переговорных групп России и Украины. По результатам этих обсуждений стороны договорились в ближайшее время осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».
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