Путин упростил получение российского гражданства гражданам двух стран

В России упрощен порядок получения российского гражданства для граждан Абхазии и Южной Осетии. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Установить, что лица, достигшие возраста 18 лет, обладающее дееспособностью, состоявшие на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и не утратившие на его день подачи заявления о приеме в гражданство российской федерации , обращаются с заявлением без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 Федерального закона от28 апреля 2023 года № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“, — заявлено в указе. Указ вступил в силу со для подписания.
Кандидатам на получение российского гражданства больше не нужно будет выполнять условия, связанные с обязательным постоянным проживанием на территории России, а также подтверждать знание русского языка и истории страны. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Там также представлен образец заявления о приеме в гражданство Российской Федерации.
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