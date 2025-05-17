Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка в Египте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в египетском отеле. По версии СК, мальчик из Ярославля погиб, упав с шестиметровой высоты возле бассейна.
«Глава СК России поручил руководителю СУ по Ярославской области организовать доследственную проверку и представить доклад», — передает ТАСС сообщение ведомства. Родители ребенка заявили, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности, так как отель не установил предупреждающие знаки до инцидента, отмечает СК.
Ранее сообщалось, что женщина приехала на отдых с мужем и двумя детьми, пока она оформляла документы в отеле, ее супруг с сыновьями вышли на улицу. Вскоре муж сообщил, что их ребенок сорвался с фонтана с эффектом «инфинити» (безбортным), так как мальчик спускался не с той стороны, откуда залез. По словам матери, ребенок пытался удержаться, но сорвался и позже скончался в больнице от полученных травм, передает «Национальная служба новостей».
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