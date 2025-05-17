Бастрыкин взял на контроль гибель ребенка в Египте

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Мальчик погиб после падения с высоты у бассейна
Мальчик погиб после падения с высоты у бассейна Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в египетском отеле. По версии СК, мальчик из Ярославля погиб, упав с шестиметровой высоты возле бассейна.

«Глава СК России поручил руководителю СУ по Ярославской области организовать доследственную проверку и представить доклад», — передает ТАСС сообщение ведомства. Родители ребенка заявили, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности, так как отель не установил предупреждающие знаки до инцидента, отмечает СК.

Ранее сообщалось, что женщина приехала на отдых с мужем и двумя детьми, пока она оформляла документы в отеле, ее супруг с сыновьями вышли на улицу. Вскоре муж сообщил, что их ребенок сорвался с фонтана с эффектом «инфинити» (безбортным), так как мальчик спускался не с той стороны, откуда залез. По словам матери, ребенок пытался удержаться, но сорвался и позже скончался в больнице от полученных травм, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в египетском отеле. По версии СК, мальчик из Ярославля погиб, упав с шестиметровой высоты возле бассейна. «Глава СК России поручил руководителю СУ по Ярославской области организовать доследственную проверку и представить доклад», — передает ТАСС сообщение ведомства. Родители ребенка заявили, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности, так как отель не установил предупреждающие знаки до инцидента, отмечает СК. Ранее сообщалось, что женщина приехала на отдых с мужем и двумя детьми, пока она оформляла документы в отеле, ее супруг с сыновьями вышли на улицу. Вскоре муж сообщил, что их ребенок сорвался с фонтана с эффектом «инфинити» (безбортным), так как мальчик спускался не с той стороны, откуда залез. По словам матери, ребенок пытался удержаться, но сорвался и позже скончался в больнице от полученных травм, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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