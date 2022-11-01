СК возбудил уголовное дело о смерти младенца под Челябинском

Мать младенца подозревают в причинении смерти по неосторожности Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В смерти младенца в поселке под Челябинском подозревают его мать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, на нее завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

«Подозреваемая в одном из домов поселка Полетаево Сосновского района оставила без внимания месячного сына, который лежал в кровати на животе. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР региона.

Там отметили, что мальчик задохнулся, не сумев перевернуться на спину. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на наполнение доказательной базы.

Ребенок погиб в начале октября. Об инциденте стало известно только 2 ноября.