СК возбудил уголовное дело о смерти младенца под Челябинском

В смерти младенца в поселке под Челябинском подозревают его мать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, на нее завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
«Подозреваемая в одном из домов поселка Полетаево Сосновского района оставила без внимания месячного сына, который лежал в кровати на животе. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР региона.
Там отметили, что мальчик задохнулся, не сумев перевернуться на спину. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на наполнение доказательной базы.
Ребенок погиб в начале октября. Об инциденте стало известно только 2 ноября.
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