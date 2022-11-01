01 ноября 2022

СК возбудил уголовное дело о смерти младенца под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Еремеева Дмитрия. Тюмень, уголовный кодекс
Мать младенца подозревают в причинении смерти по неосторожности Фото:

В смерти младенца в поселке под Челябинском подозревают его мать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, на нее завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

«Подозреваемая в одном из домов поселка Полетаево Сосновского района оставила без внимания месячного сына, который лежал в кровати на животе. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР региона.

Там отметили, что мальчик задохнулся, не сумев перевернуться на спину. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на наполнение доказательной базы.

Ребенок погиб в начале октября. Об инциденте стало известно только 2 ноября.

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В смерти младенца в поселке под Челябинском подозревают его мать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, на нее завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. «Подозреваемая в одном из домов поселка Полетаево Сосновского района оставила без внимания месячного сына, который лежал в кровати на животе. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР региона. Там отметили, что мальчик задохнулся, не сумев перевернуться на спину. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на наполнение доказательной базы. Ребенок погиб в начале октября. Об инциденте стало известно только 2 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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