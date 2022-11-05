Челябинцы закупают детали для автоматов Калашникова, чтобы отправить в зону СВО

Бойцам нужны прицелы и крепления на автоматы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Копейска (Челябинская область) закупают прицелы и боевые крепления для автоматов Калашникова, чтобы отправить их бойцам в зону СВО. Часть необходимой помощи уже собрана.

«Несколько заявок собраны почти на 50-60%. Снайпера закрыты полностью с отгрузкой 85% от запроса. Есть новая заявка, довольно обширная, для 90 танковой дивизии, но часть по ней уже куплена, например „ласточкины хвосты“ для АК-74», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры отмечают, что с приходом холодов нарастает потребность в зимней одежде для бойцов. Нужны всесезонные комплекты базового обмундирования (ВКПО) и шапки-ушанки, теплая обувь. Сбор помощи военнослужащим продолжается.

Ранее копейчане собрали для земляков печи-буржуйки, термосы и термокружки, часы, гитару, непромокаемую обувь, предметы первой необходимости, аптечки и многое другое. Бойцы, получившие помощь, неоднократно передавали волонтерам слова благодарности.