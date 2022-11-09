Свердловскую мать-одиночку вынуждают водить дочь в садик за 10 км

Екатеринбурженка Ксения вынуждена водить ребенка в детский сад за 10 км от дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать-одиночка из Екатеринбурга не может устроить ребенка в детский сад своего района. Женщина вынуждена водить пятилетнюю дочку в садик, который находится за 10 км от дома. Женщина одна воспитывает ребенка. О своей проблеме URA.RU рассказала жительница Чкаловского района города Ксения. Женщина написала обращение в прокуратуру Екатеринбурга (документ имеется в распоряжении редакции), но решения пока нет.

«Мы живем на Сурикова, 53 а, а детский сад находится на Анатолия Муранова, 16. Мы живем на Автовокзале, а садик находится на Широкой речке. Расстояние 10 км. Я одна воспитываю дочь. Отец ребенка не помогает. Возить ребенка с одного конца города на другой, да еще и на общественном транспорте, очень тяжело», — пожаловалась Ксения.

На Автовокзале очень много садов, но в департаменте образования Екатеринбурга женщине сказали, что мест нет. «В садике, который полагается дочери по прописке, мне просто отказали, сославшись на отсутствие мест. Предложили возить ребенка на Широкую речку. Видимо, нужно писать обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Другого выхода я для себя не вижу», — отметила горожанка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На звонок корреспондента никто не ответил. В управлении образования Чкаловского района города на звонок корреспондента также никто не ответил.

Ранее агентство писало, что жители Академического района столицы Урала столкнулись с нехваткой мест в начальных классах школ. Горожане не могут устроить детей в образовательное учреждения своего района и вынуждены обращаться в отдаленные школы.